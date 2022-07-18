الاتحاد الآسيوي: 4 دول تتنافس لاستضافة كأس آسيا 2023

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 12:56

كتب : FilGoal

كأس آسيا

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تلقيه طلب استضافة كأس آسيا 2023 من 4 دول.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة، ولكن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مايو الماضي أن الصين لن تكون قادرة على تنظيم الحدث بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان: "فتحنا الباب من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا لجميع الاتحادات الوطنية، وذلك اعتباراً من 31 مايو 2022، وقد قامت الاتحادات الوطنية الأعضاء التالية بالرد وإبداء اهتمامها في المنافسة على استضافة البطولة قبل الموعد النهائي الذي تم تمديده لغاية 15 يوليو 2022".

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وهي:

- الاتحاد الأسترالي لكرة القدم

- الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم

- الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم

- الاتحاد القطري لكرة القدم

وأضاف البيان "بحسب نظام عملية طلبات الاستضافة، فقد تم توزيع تعليمات طلبات الاستضافة على الاتحادات الوطنية يوم 17 يوليو 2022، وسيكون الموعد النهائي أمام الاتحادات الوطنية المتنافسة لتقديم وثائق الترشيح قبل 31 أغسطس 2022".

وتابع "بعد ذلك سيقوم الاتحاد الآسيوي بتقييم شامل للملفات المتنافسة، قبل أن يتم اتخاذ الاختيار والإعلان عن الدولة المضيفة للنهائيات من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 17 أكتوبر 2022".

سيتم إقامة البطولة في شهر يونيو 2023 إذا فاز باستضافتها إحدى دول شرق آسيا، أو في يناير من العام التالي إذا فازت بالاستضافة دولة من غرب آسيا، مراعاة للمناخ في تلك الدول.

وكان من المقرر أن تستضيف 10 مدن صينية بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القرار عقب عدة مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني اعتذار الأخير لعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023.

ويحمل المنتخب القطري لقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت بدولة الإمارات 2019.

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