مرتضى لـ في الجول: سنتقدم بشكوتين ضد جالاتا سراي للتأخر في سداد قيمة صفقة مصطفى محمد

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 00:11

كتب : بسام أبوبكر

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك التقدم بشكوى ضد نادي جالاتا سراي التركي بشأن القيمة المالية المتبقية من صفقة بيع مصطفى محمد.

وقال مرتضى لـFilGoal.com: "نحضر للتقدم بشكوتين ضد نادي جالاتا سراي التركي بسبب عدم استلام الزمالك لكامل مستحقاته المتبقية من صفقة بيع مصطفى محمد بعد نهاية المهلة المحددة للدفع وهي 10 يونيو الجاري".

وأضاف "الزمالك كان من المفترض أن يحصل على 4 ملايين دولار وهو المبلغ المتبقي من الصفقة، ولكن الأموال وصلت لنا منقوصة 200 ألف دولار".

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وواصل "ولذلك سنتقدم بشكوى أولى ضد جالاتا سراي لأن المبلغ منقوص 200 ألف دولار، والشكوى الثانية لتأخر النادي في سداد المبلغ بالكامل وسنطالب بتعويض 500 ألف دولار".

وأتم تصريحاته "وبذلك سيطالب الزمالك بالحصول على مبلغ 700 ألف دولار من جالاتا سراي".

علم FilGoal.com أن جالاتا سراي التركي ونانت الفرنسي قد توصلا لاتفاق مبدئي بشأن انتقال مصطفى محمد مهاجم الأول إلى الثاني. (طالع التفاصيل)

وكان جالاتا سراي أعلن سابقا ضم مصطفى من الزمالك نهائيا بعقد يمتد لـ2025.

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