مباشر في الدوري - المقاولون العرب (1) - (0) سيراميكا كليوباترا.. إلغاء التعادل

الأحد، 17 يوليه 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - مصر للمقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري المصري.

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ق 91 إلغاء الهدف.. الكرة لم تتجاوز الخط بكامل محيطها

ق 89 الفيديو يراجع الهدف

ق 88 جوووول التعادل.. أحمد كابوريا يرسل عرضية يسجل منها محمود عبد العزيز

ق 86 خالد صبحي وباسم مرسي بدلا من محمد إبراهيم وشريف دابو

ق 81 التبديل الثاني بنزول حمزة مجدي بدلا من شادي حسين

ق 78 سيراميكا يفتتح تبديلاته بنزول عبد الرحمن بودي بدلا من مصطفى سعد

ق 72 المقاولون يختتم تبديلاته بنزول أحمد كابوريا بدلا من باسم علي

ق 68 كوامي بونسو يسدد ولكن حسن شاهين يمسك بالكرة

ق 66 تسديدة من مصطفى سعد تمر بجوار القائم

ق 64 أحمد داوودا ومحمد حمدي زكي بدلا من كريم مصطفى وأحمد الشيمي

ق 57 نياس يسدد والكرة ترتطم بالدفاع

ق 55 مامادو نياس وعمر بسام بدلا من أحمد علي وعبد الرحمن جبنة

نهاية الشوط الأول

ق 45+2 جوووووووووووول عالمي من شادي حسين.. تسديدة خرافية من خارج المنطقة يغافل بها حارس المقاولون حسن شاهين المتقدم خارج مرماه

ق 45 تسديدة قوية من محمود نبيل يتصدى لها حسن شاهين

ق 38 شادي حسين يهدر انفرادا بالمرمى بتسديدة سيئة يتصدى لها حسن شاهين

ق 28 تسديدة قوية من عبد الرحمن خالد "جبنة" تمر فوق العارضة

ق 15 عرضية من أمير عابد يمررها كريم مصطفى بالرأس إلى أحمد علي الذي يسدد ولكن عامر عامر يتصدى

ق 11 باسم علي يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 8 تقنية الفيديو تراجع اللقطة.. ثم يأمر الحكم باستمرار اللعب

ق 6 سقوط أحمد علي داخل منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب شيئا

بداية المباراة

المقاولون العرب سموحة الدوري المصري
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