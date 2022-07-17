مباشر في الدوري - المقاولون العرب (1) - (0) سيراميكا كليوباترا.. إلغاء التعادل
الأحد، 17 يوليه 2022 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
---
ق 91 إلغاء الهدف.. الكرة لم تتجاوز الخط بكامل محيطها
ق 89 الفيديو يراجع الهدف
ق 88 جوووول التعادل.. أحمد كابوريا يرسل عرضية يسجل منها محمود عبد العزيز
ق 86 خالد صبحي وباسم مرسي بدلا من محمد إبراهيم وشريف دابو
ق 81 التبديل الثاني بنزول حمزة مجدي بدلا من شادي حسين
ق 78 سيراميكا يفتتح تبديلاته بنزول عبد الرحمن بودي بدلا من مصطفى سعد
ق 72 المقاولون يختتم تبديلاته بنزول أحمد كابوريا بدلا من باسم علي
ق 68 كوامي بونسو يسدد ولكن حسن شاهين يمسك بالكرة
ق 66 تسديدة من مصطفى سعد تمر بجوار القائم
ق 64 أحمد داوودا ومحمد حمدي زكي بدلا من كريم مصطفى وأحمد الشيمي
ق 57 نياس يسدد والكرة ترتطم بالدفاع
ق 55 مامادو نياس وعمر بسام بدلا من أحمد علي وعبد الرحمن جبنة
نهاية الشوط الأول
ق 45+2 جوووووووووووول عالمي من شادي حسين.. تسديدة خرافية من خارج المنطقة يغافل بها حارس المقاولون حسن شاهين المتقدم خارج مرماه
ق 45 تسديدة قوية من محمود نبيل يتصدى لها حسن شاهين
ق 38 شادي حسين يهدر انفرادا بالمرمى بتسديدة سيئة يتصدى لها حسن شاهين
ق 28 تسديدة قوية من عبد الرحمن خالد "جبنة" تمر فوق العارضة
ق 15 عرضية من أمير عابد يمررها كريم مصطفى بالرأس إلى أحمد علي الذي يسدد ولكن عامر عامر يتصدى
ق 11 باسم علي يسدد والكرة تمر بجوار القائم
ق 8 تقنية الفيديو تراجع اللقطة.. ثم يأمر الحكم باستمرار اللعب
ق 6 سقوط أحمد علي داخل منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب شيئا
بداية المباراة