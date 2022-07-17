مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. محاولات أولى

الأحد، 17 يوليه 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - مصر للمقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 15 عرضية من أمير عابد يمررها كريم مصطفى بالرأس إلى أحمد علي الذي يسدد ولكن عامر عامر يتصدى

ق 11 باسم علي يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 8 تقنية الفيديو تراجع اللقطة.. ثم يأمر الحكم باستمرار اللعب

ق 6 سقوط أحمد علي داخل منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب شيئا

بداية المباراة

المقاولون العرب سموحة الدوري المصري
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