مباشر في الدوري - سموحة (0)-(1) البنك.. الجونة (1)-(0) الجيش.. طرد زولا

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ويلعب سموحة ضد البنك الأهلي، والجونة ضد طلائع الجيش.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف دون رد

ق 42: جوووول كريم بامبو والأول من ركلة جزاء سددها على يمين عمر صلاح

ق 40: ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد تدخل قوي من أحمد حكم ضد ناصر منسي

ق 25: موسى دياوارا يسدد في قائم سموحة

ق 12: هدف غير محتسب للبنك الأهلي بسبب تسلل ناصر منسي بعدما سجل أحمد حكم بالخطأ في مرماه

انطلاق المباراة

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تابع تفاصيل مباراة الجونة ضد طلائع الجيش من هنا

ق 46: طرد زولا مدافع الجيش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف دون رد

ق 10: جوووول كريم طارق والأول للجونة

انطلاق المباراة