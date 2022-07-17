مباشر في الدوري - سموحة (0)-(1) البنك.. الجونة (1)-(0) الجيش.. طرد زولا

الأحد، 17 يوليه 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

الجونة - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الدوري المصري في الجولة الـ25.

ويلعب سموحة ضد البنك الأهلي، والجونة ضد طلائع الجيش.

تابع تفاصيل مباراة سموحة والبنك الأهلي من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف دون رد

ق 42: جوووول كريم بامبو والأول من ركلة جزاء سددها على يمين عمر صلاح

ق 40: ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد تدخل قوي من أحمد حكم ضد ناصر منسي

ق 25: موسى دياوارا يسدد في قائم سموحة

ق 12: هدف غير محتسب للبنك الأهلي بسبب تسلل ناصر منسي بعدما سجل أحمد حكم بالخطأ في مرماه

انطلاق المباراة

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تابع تفاصيل مباراة الجونة ضد طلائع الجيش من هنا

ق 46: طرد زولا مدافع الجيش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف دون رد

ق 10: جوووول كريم طارق والأول للجونة

انطلاق المباراة

سموحة الجونة طلائع الجيش الدوري المصري
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