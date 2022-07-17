مباشر في الدوري - الجونة (2)-(1) الجيش.. جوووول قاتل
الأحد، 17 يوليه 2022 - 18:22
كتب : FilGoal
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ويلعب سموحة ضد البنك الأهلي، والجونة ضد طلائع الجيش.
تابع تفاصيل مباراة سموحة والبنك الأهلي من هنا
ق 65: محاولات من سموحة لإدراك التعادل ولكن دون جدوى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف دون رد
ق 42: جوووول كريم بامبو والأول من ركلة جزاء سددها على يمين عمر صلاح
ق 40: ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد تدخل قوي من أحمد حكم ضد ناصر منسي
ق 25: موسى دياوارا يسدد في قائم سموحة
ق 12: هدف غير محتسب للبنك الأهلي بسبب تسلل ناصر منسي بعدما سجل أحمد حكم بالخطأ في مرماه
انطلاق المباراة
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تابع تفاصيل مباراة الجونة ضد طلائع الجيش من هنا
ق 92: جووووووول قاتل من عمرو بركات للجونة
ق 72: جووول عمرو السيسي وهدف من ركلة جزاء للجيش
ق 67: ركلة جزاء للجيش بعد عرقلة رجب عمران
ق 46: طرد زولا مدافع الجيش
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف دون رد
ق 10: جوووول كريم طارق والأول للجونة
انطلاق المباراة