بيان من الزمالك: براءة مرتضى منصور من سب محمود الخطيب

الأحد، 17 يوليه 2022 - 16:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي حصول مرتضى منصور رئيس النادي على براءة في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأشار البيان إلى أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما نهائيا صباح اليوم برئاسة بدر السبكي رئيس محكمة الاستئناف وعضوية سامي شومان وهشام عبد المعطي وسامح موسى.

وتضمن الحكم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغاءها ضد مرتضى منصور.

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وكانت محكة الدرجة الأولى قد أصدرت في إبريل الماضي حكما بحبس مرتضى لمدة سنة بسبب اتهام الخطيب له بسبه عبر صفحته الرسمية.

واستأنف مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية والتي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي.

وقررت المحكمة وقتها تأجيل الجلسة حتى جلسة اليوم الأحد والتي حددتها المحكمة للنطق بالحكم.

وفقا للبيان فإن بعض المسؤولين في الدولة قد عرضوا على الطرفين إنهاء الخلافات عبر بيان مشترك إلا أن رئيس النادي الأهلي رفض.

وعلى صعيد آخر يلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر.

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