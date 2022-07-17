بيان من الزمالك: إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس على مرتضى منصور

الأحد، 17 يوليه 2022 - 16:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ضد مرتضى منصور رئيس النادي وإلغاءها في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأشار بيان الزمالك إلى أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما نهائيا صباح اليوم برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس محكمة الاستئناف وعضوية سامي شومان وهشام عبد المعطي وسامح موسى.

وتضمن الحكم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغاءها ضد مرتضى منصور.

أخبار متعلقة
الثاني من هولندا.. مانشستر يونايتد يعلن ضم مدافع أياكس روني يرغب في ضم مدافع يونايتد فيتوريا يصل القاهرة يوم الثلاثاء.. وموعد تقديمه بعد أيام من إقالته.. الاتحاد الإيراني يقرر استمرار سكوتيتش

وكانت محكة الدرجة الأولى قد أصدرت في إبريل الماضي حكما بحبس مرتضى لمدة سنة بسبب اتهام الخطيب له بسبه عبر صفحته الرسمية.

واستأنف مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية والتي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي.

وقررت المحكمة وقتها تأجيل الجلسة حتى جلسة اليوم الأحد والتي حددتها المحكمة للنطق بالحكم.

وفقا للبيان فإن بعض المسؤولين في الدولة قد عرضوا على الطرفين إنهاء الخلافات عبر بيان مشترك إلا أن رئيس النادي الأهلي رفض.

وعلى صعيد آخر يلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر.

طالع أيضا..

باريس سان جيرمان يعلن صفقته الثالثة

مؤتمر سواريش بعد الهزيمة أمام بيراميدز

موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة

مرتضى منصور الأهلي الزمالك محمود الخطيب
نرشح لكم
التشكيل - خالد قمر يقود الجونة.. وطلائع الجيش بالقوة الضاربة التشكيل - مروان حمدي يقود سموحة.. ومنسي وبامبو في هجوم البنك الأهلي خالد مرتجي ممثلا لـ الأهلي في حفل جوائز كاف بالمغرب فيتوريا يصل القاهرة يوم الثلاثاء.. وموعد تقديمه المصري اليوم: قبول استئناف مرتضى منصور ووقف عقوبة الحبس في دعوى سب الخطيب ناصر فاروق: كنا الأخطر أمام الزمالك والدليل عواد.. وأبناء المحلة هم من يحاربون النادي حسين السيد: مباراة الأهلي كانت مهمة لتحديد مصير بيراميدز في الدوري الرياضية السعودية: طارق حامد سيلتحق بمعسكر اتحاد جدة في النمسا
أخر الأخبار
التشكيل - خالد قمر يقود الجونة.. وطلائع الجيش بالقوة الضاربة 3 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - مروان حمدي يقود سموحة.. ومنسي وبامبو في هجوم البنك الأهلي 8 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - جنا الألفي تقود منتخب الناشئات للفوز على نيوزلندا في ختام مشوار مصر بـ كأس العالم ساعة | رياضات أخرى
خالد مرتجي ممثلا لـ الأهلي في حفل جوائز كاف بالمغرب ساعة | الكرة المصرية
بيان من الزمالك: إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس على مرتضى منصور 2 ساعة | الكرة المصرية
الثاني من هولندا.. مانشستر يونايتد يعلن ضم مدافع أياكس 2 ساعة | ميركاتو
روني يرغب في ضم مدافع يونايتد 2 ساعة | ميركاتو
بعد أيام من إقالته.. الاتحاد الإيراني يقرر استمرار سكوتيتش 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة