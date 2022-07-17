بيان من الزمالك: إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس على مرتضى منصور

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ضد مرتضى منصور رئيس النادي وإلغاءها في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأشار بيان الزمالك إلى أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما نهائيا صباح اليوم برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس محكمة الاستئناف وعضوية سامي شومان وهشام عبد المعطي وسامح موسى.

وتضمن الحكم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغاءها ضد مرتضى منصور.

وكانت محكة الدرجة الأولى قد أصدرت في إبريل الماضي حكما بحبس مرتضى لمدة سنة بسبب اتهام الخطيب له بسبه عبر صفحته الرسمية.

واستأنف مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية والتي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي.

وقررت المحكمة وقتها تأجيل الجلسة حتى جلسة اليوم الأحد والتي حددتها المحكمة للنطق بالحكم.

وفقا للبيان فإن بعض المسؤولين في الدولة قد عرضوا على الطرفين إنهاء الخلافات عبر بيان مشترك إلا أن رئيس النادي الأهلي رفض.

وعلى صعيد آخر يلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر.

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