مؤتمر تاكيس عن حرمان بيراميدز من دوري أبطال إفريقيا والفوز مع حكام أجانب.. وصراع لقب الدوري

السبت، 16 يوليه 2022 - 23:52

كتب : أحمد الخولي

تاكيس جونياس - بيراميدز

تحدث اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز عن حرمان الفريق من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل والمنافسة على لقب الدوري والفوز مع الحكام الأجانب.

وتغلب بيراميدز على الأهلي بنتيجة 2-0 في قمة الجولة 25 من الدوري المصري.

وقال تاكيس جونياس في المؤتمر الصحفي: "حرمان بيراميدز من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا؟ هذا رأي الكثيرين لأنه ليس من العدل حسم المشاركة قبل نهاية المسابقة".

أخبار متعلقة
فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي سيزيد حظوظنا في المنافسة.. تعاهدنا على الانتصار توفيق وتاكيس تدخلا.. مشادة بين عبد المنعم ورمضان عقب نهاية لقاء بيراميدز والأهلي مؤتمر سواريش: أتقبل الخسارة ولكن ليس بهذا الشكل.. وندرك صعوبة تحقيق البطولات هذا الموسم هزيمة سواريش الأولى.. بيراميدز يفك شراكة مواجهاته مع الأهلي ويهزمه بثنائية

وأضاف "الفوز على الأهلي يعني الاقتراب من الدوري؟ أرفض هذا الحديث لأن القادم صعب جدا وكل مباراة ستكون بطولة".

وأكمل "أمامنا 9 مباريات لا توجد بينهم مباراة سهلة".

وشدد "لدينا فرصة مؤكدة في التتويج بلقب الدوري، إذا استمر نفس الأداء والنتائج حتى نهاية الموسم".

وواصل "أهنئ لاعبي بيراميدز على الأداء والجهد والنتيجة، منذ الدقيقة الأولى سيطرنا على المباراة وصنعنا عديد الفرص ونكافح ونطور الفريق وسنحقق نتائج إيجابية".

وتابع "لا يوجد سر فيما قدمناه كل ما حدث هو ارتفاع معدل اللياقة البدنية ولا نعاني من إصابات. مع الوقت سوف نصل بالفريق لمرحلة جيدة جدا لأننا ما زلنا في مرحلة التطوير".

وعن الفوز مع الحكام الأجانب قال: "نحن فريق يحب لعب كرة القدم، وقلت من قبل إن هناك حكام مصريين جيدين، ولكن الأفضل لنا اللعب تحت قيادة تحكيمية أجنبية، ورأينا جميعا ما حدث في مباراة طلائع الجيش من إهدار للوقت".

وعن الانتصار على الأهلي أجاب: "احترم الأهلي بشكل كبير ولكن الرهان لا يكون على حالته بل على حالتنا نحن بنسبة 70% والباقي 30% هل يكون موفق أم لا".

وأتم "أحمد الشناوي ليس حارسا صغيرا حتى يمكن إعداده بشكل خاص للمباريات الكبيرة كما يعتقد البعض هو يفعل ما يجب عليه القيام به".

اقرأ أيضا

باريس سان جيرمان يعلن صفقته الثالثة

مؤتمر سواريش بعد الهزيمة أمام بيراميدز

موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة

تاكيس جونياس بيراميدز الدوري المصري في الدوري الأهلي
نرشح لكم
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي فوز رمضان الأول وضياع 8 من 12.. أبرز أرقام فوز بيراميدز على الأهلي ثنائية بنشرقي المعادة والأبيض يحكم خارج الديار.. أبرز أرقام فوز الزمالك على المحلة فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي سيزيد حظوظنا في المنافسة.. تعاهدنا على الانتصار توفيق وتاكيس تدخلا.. مشادة بين عبد المنعم ورمضان عقب نهاية لقاء بيراميدز والأهلي مؤتمر سواريش: أتقبل الخسارة ولكن ليس بهذا الشكل.. وندرك صعوبة تحقيق البطولات هذا الموسم نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق هزيمة سواريش الأولى.. بيراميدز يفك شراكة مواجهاته مع الأهلي ويهزمه بثنائية
أخر الأخبار
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي 4 دقيقة | الكرة المصرية
باروندو لـ في الجول: لعبنا كرة يد شرسة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي 6 دقيقة | كرة يد
فوز رمضان الأول وضياع 8 من 12.. أبرز أرقام فوز بيراميدز على الأهلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تاكيس عن حرمان بيراميدز من دوري أبطال إفريقيا والفوز مع حكام أجانب.. وصراع لقب الدوري 12 دقيقة | الكرة المصرية
ثنائية بنشرقي المعادة والأبيض يحكم خارج الديار.. أبرز أرقام فوز الزمالك على المحلة 18 دقيقة | الكرة المصرية
فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي سيزيد حظوظنا في المنافسة.. تعاهدنا على الانتصار 23 دقيقة | الكرة المصرية
توفيق وتاكيس تدخلا.. مشادة بين عبد المنعم ورمضان عقب نهاية لقاء بيراميدز والأهلي 27 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر سواريش: أتقبل الخسارة ولكن ليس بهذا الشكل.. وندرك صعوبة تحقيق البطولات هذا الموسم 32 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة