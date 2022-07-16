مباشر أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر (9) - (7) تونس.. تقدم الفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى.

وتغلب منتخب مصر على الجزائر بنتيجة 34-19 في ربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر في المربع الذهبي للمرة الـ 23 في تاريخه من أصل 23 مشاركة بالبطولة الإفريقية، كما ضمن مقعده في كأس العالم.

ويضرب منتخب مصر نهائيا مبكرا بمواجهة منتخب تونس، منافسه في نهائي آخر 3 نسخ في مباراة المربع الذهبي.

ويسعى منتخب مصر للانقضاض على المركز الأول وحصد اللقب الثامن في تاريخه للانفراد بالمركز الثاني في سجل أبطال المسابقة وفض الشراكة مع الجزائر.

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مصر توسع الفارق مرة أخرى.. 9-7

مصر توسع الفارق وتونس تعيده إلى هدف وحيد.. 8-7

تونس تقلص الفارق 7-6

منتخب مصر يتقدم بنتيجة 7-5

منتخب تونس يقلص الفارق إلى 5-4

5-2 لصالح مصر

النتيجة 4-2 لصالح مصر بعد مرور أول 5 دقائق

مصر تتقدم 3-2

تونس تتقدم 2-1

1-1 في الدقيقة الأولى

بداية المباراة