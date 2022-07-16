مباشر في الدوري - بيراميدز ضد الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة 25 من الدوري المصري، التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

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انطلاق المباراة