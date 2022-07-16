انتهت في الدوري - بيراميدز (2)-(0) الأهلي.. خسارة للأحمر
السبت، 16 يوليه 2022 - 20:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة 25 من الدوري المصري، التي تقام بملعب الدفاع الجوي.
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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بهدفين دون رد
ق 85: نزول كوكا بدلا من السولية
ق 75: نزول وليد سليمان وزياد طارق بدلا من أحمد عبد القادر وحسام حسن
ق 70: نزول دونجا بدلا من بلاتي توريه
ق 65: جوووول الهدف الثاني من إريك تراوري
ق 64: نزول إريك تراوري ومحمد حمدي بدلا من حسين السيد وفخري لاكاري
ق 61: حسام حسن يسدد من داخل منطقة الجزاء والشناوي يمنعه من التسجيل
ق 59: نزول محمد شريف وديانج بدلا من صلاح محسن وحمدي فتحي
ق 46: خروج أحمد توفيق ونزول عمر جابر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد
ق 45: إنذار لـ أحمد توفيق بعد عرقلة صلاح محسن
ق 33: تسديدة من صلاح محسن يتصدى لها الشناوي
ق 28: جوووول فخر الدين بن يوسف والهدف الأول لبيراميدز
ق 22: تسديدة من السعيد تمر بعيدا عن مرمى الشناوي
ق 17: رأسية من فخر الدين يمسك بها الشناوي
ق 8: عرضية خطيرة من عبد القادر يبعدها علي جبر
ق 6: فخر الدين بن يوسف يسدد في العارضة بعد عرضية عبد الله السعيد
انطلاق المباراة