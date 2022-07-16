انتهت في الدوري - بيراميدز (2)-(0) الأهلي.. خسارة للأحمر

السبت، 16 يوليه 2022 - 20:21

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة 25 من الدوري المصري، التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بهدفين دون رد

ق 85: نزول كوكا بدلا من السولية

ق 75: نزول وليد سليمان وزياد طارق بدلا من أحمد عبد القادر وحسام حسن

ق 70: نزول دونجا بدلا من بلاتي توريه

ق 65: جوووول الهدف الثاني من إريك تراوري

ق 64: نزول إريك تراوري ومحمد حمدي بدلا من حسين السيد وفخري لاكاري

ق 61: حسام حسن يسدد من داخل منطقة الجزاء والشناوي يمنعه من التسجيل

ق 59: نزول محمد شريف وديانج بدلا من صلاح محسن وحمدي فتحي

ق 46: خروج أحمد توفيق ونزول عمر جابر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد

ق 45: إنذار لـ أحمد توفيق بعد عرقلة صلاح محسن

ق 33: تسديدة من صلاح محسن يتصدى لها الشناوي

ق 28: جوووول فخر الدين بن يوسف والهدف الأول لبيراميدز

ق 22: تسديدة من السعيد تمر بعيدا عن مرمى الشناوي

ق 17: رأسية من فخر الدين يمسك بها الشناوي

ق 8: عرضية خطيرة من عبد القادر يبعدها علي جبر

ق 6: فخر الدين بن يوسف يسدد في العارضة بعد عرضية عبد الله السعيد

انطلاق المباراة

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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