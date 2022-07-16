كرة يد - كاب فيردي تكسر سيطرة الشمال وتصعد لنهائي إفريقيا على حساب المغرب

السبت، 16 يوليه 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

أمم إفريقيا لـ كرة اليد - كاب فيردي وأنجولا

نجح منتخب كاب فيردي في الصعود لنهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد على حساب المغرب بنتيحة 23-18.

وأنهى منتخب كاب فيردي الشوط الأول متقدما بنتيجة 11-9 قبل أن يوسع الفارق في الثاني.

المباراة شهدت تعرض محمد زادة لاعب المنتخب المغربي للإغماء بعد ارتطامه بالأرض بقوة إثر تدخل مشترك قبل أن تتم عملية إفاقته في الملعب ويغادر المباراة.

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ولأول مرة يصل منتخب كاب فيردي إلى النهائي في تاريخه وبالمشاركة الثانية بعدما اكتفى بالمركز الخامس في النسخة الماضية.

وسيكون منتخب كاب فيردي هو أول منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا غير منتخبات مصر وتونس والجزائر على مقعدي النهائي منذ تلك النسخة وحتى 2020.

ويلعب منتخب كاب فيردي مع الفائز من مصر وتونس في النهائي.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي بولندا والسويد.

وضمنت منتخبات مصر وتونس والمغرب وكاب فيردي التواجد في كأس العالم في انتظار صاحب المركز الخامس.

وتقام البطولة في مصر على صالتي 6 أكتوبر الدولية وحسن مصطفى خلال الفترة ما بين 11 إلى 18 يوليو.

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