استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

السبت، 16 يوليه 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي - الزمالك - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الأول في الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+4: عواد يتصدى ببراعة لركلة ثابتة ويمنع هدف التقدم للمحلة

ق 40: عواد يتألق ببراعة ويتصدى لتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء من تسديدة معاذ الحناوي

ق 29: بينية متقنة من عبده يحيى إلى أجويرو وخروج خاطئ من عواد لتمر الكرة من تحت أقدامه، حاول أجويرو مراوغة المدافع قبل التسديد لكنه فشل وارتكب خطأً تحصل بسبب على إنذار.

ق 25: ركلة ثابتة ينفذها بنشرقي وعمرو شعبان يتألق

ق 21: بطاقة صفراء جديدة في اللقاء لصالح كونيه بعد تدخل بالموفق على زيزو.

ق 19: تسديدة قوية من إبراهيما كونيه وعواد يتألق ببراعة.

ق 13: ركنية من زيزو جديدة ورأسية تمر بعيدة عن المرمى.

ق 9: ركنية من زيزو ورأسية من الونش يتصدى لها الحارس بثبات

ق 3: إمام عاشور يتحصل على إنذار مبكر عقب إدعاءه السقوط داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

الزمالك غزل المحلة في الدوري الدوري المصري
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