مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

إمام عاشور يغيب عن مواجهة سموحة

استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

التشكيل - مروان أساسي بعد 236 يوما مع فيوتشر.. والشامي يقود هجوم الإسماعيلي مجددا

تشكيل الزمالك - عودة المثلوثي وزيزو في خط الوسط أمام المحلة

تشكيل المحلة - أجويرو يقود الهجوم أمام الزمالك

فاركو لـ في الجول: فعلنا ضم محمد صبحي نهائيا من الزمالك.. ولا نيه لبيعه

مدرب الباطن لـ في الجول عن اهتمام الأهلي بـ فابيرو أبرو: لاعب رائع.. لنرى ماذا سيحدث

مواعيد مباريات اليوم 16 يوليو والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك ومنتخب مصر لليد