مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 16 يوليه 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

فيوتشر - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد الإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 14: فرصة للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي بعد مراوغة محمد فاروق

انطلاق المباراة

الإسماعيلي فيوتشر الدوري المصري
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