مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول
السبت، 16 يوليه 2022 - 18:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد الإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري المصري.
ــــــــــــ
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 14: فرصة للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي بعد مراوغة محمد فاروق
انطلاق المباراة
نرشح لكم
إمام عاشور يغيب عن مواجهة سموحة استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول التشكيل - مروان أساسي بعد 236 يوما مع فيوتشر.. والشامي يقود هجوم الإسماعيلي مجددا تشكيل الزمالك - عودة المثلوثي وزيزو في خط الوسط أمام المحلة تشكيل المحلة - أجويرو يقود الهجوم أمام الزمالك فاركو لـ في الجول: فعلنا ضم محمد صبحي نهائيا من الزمالك.. ولا نيه لبيعه مدرب الباطن لـ في الجول عن اهتمام الأهلي بـ فابيرو أبرو: لاعب رائع.. لنرى ماذا سيحدث مواعيد مباريات اليوم 16 يوليو والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك ومنتخب مصر لليد
أخر الأخبار
إمام عاشور يغيب عن مواجهة سموحة 33 دقيقة | الكرة المصرية