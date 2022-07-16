انتهت في الدوري - فيوتشر (1) - (2) الإسماعيلي.. هدف قااااتل
السبت، 16 يوليه 2022 - 18:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد الإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة
ق 92 جووول أحمد مدبولي يستغل المرتدة ويراوغ جنش المتقدم ويسجل في المرمى الخالي.. 2-1 للإسماعيلي
ق 78 جووول باهر المحمدي يسجل من علامة الجزاء على يسار جنش.. 1-1
ق 77 ركلة جزااااء.. أحمد مصطفى يتحصل على ركلة جزاء للإسماعيلي
ق 63: جووول محمود مرعي يسجل الأول لفيوتشر بعد ضربة رأسية ومتابعة للكرة
ق 49: عمر رضوان يتصدى لركلة جزاء من أحمد رفعت
ق 46: ركلة جزاء لفيوتشر بعد عرقلة محمد فاروق من قبل عمر رضوان
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 14: فرصة للإسماعيلي عن طريق محمد الشامي بعد مراوغة محمد فاروق
انطلاق المباراة
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