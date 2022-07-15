مباشر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (16) (6) الجزائر.. تفوق الفراعنة

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر والجزائر في آخر مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد.

يلعب منتخب مصر أمام الجزائر بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا على صالة حسن مصطفى.

الفائز من المباراة سيواجه تونس في المربع الذهبي.

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - كاب فيردي تصعق أنجولا وتواجه المغرب من أجل ما لم يحدث منذ 1983 أمم إفريقيا لـ كرة اليد - عودة من بعيد.. تونس تبلغ نصف النهائي وتصل كأس العالم

--

ق 25: 16-6 لمنتخب مصر

ق 21: 14-5 لمنتخب مصر

ق 17: 10-5 لمنتخب مصر

ق 8: أول أهداف الجزائر في اللقاء.. 5-1

ق 7: محمد سند يضيف الخامس لمصر.. 5-0 لمصر

ق 6: أحمد الأحمر والهدف المصري الرابع.. 4-0 لمصر

ق 3: حسن وليد قداح يواصل التألق ويسجل الهدف المصري الثالث.. 3-0 لمصر.

ق 2: حسن وليد يضيف الهدف الثاني وكريم هنداوي يتألق أمام أول فرصتين

ق 1: حسن وليد يفتتح اللقاء بالهدف الأول لمنتخب مصر

بداية اللقاء ومذاعة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

منتخب مصر أمم إفريقيا لـ كرة اليد مصر كرة يد الجزائر
نرشح لكم
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - كاب فيردي تصعق أنجولا وتواجه المغرب من أجل ما لم يحدث منذ 1983 كرة يد - طارق محروس مديرا فنيا لـ النور السعودي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - عودة من بعيد.. تونس تبلغ نصف النهائي وتصل كأس العالم أمم إفريقيا لـ كرة يد - إلى كأس العالم.. المغرب يفوز على غينيا ويبلغ نصف النهائي مواعيد مباريات اليوم 15-7-2022 - منتخب اليد ضد الجزائر وليفربول ويونايتد أمم إفريقيا لـ كرة اليد - إقبال جماهيري علي تذاكر مباراة مصر والجزائر في ربع النهائي كرة يد - بعد بطولة العرب.. تونس تستضيف دوري أبطال إفريقيا للأندية كرة يد - الدرع لـ في الجول: لا يوجد طريق صعب أو سهل واللقب يحتاج الفوز على الجميع
أخر الأخبار
الأهلي يُعير بواليا إلى القادسية السعودي 3 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الإسماعيلي - عودة الشامي ودونجا أمام فيوتشر.. وغياب محمد فوزي 18 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (16) (6) الجزائر.. تفوق الفراعنة 46 دقيقة | كرة يد
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - كاب فيردي تصعق أنجولا وتواجه المغرب من أجل ما لم يحدث منذ 1983 ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
كلوب يكشف آخر تطورات إصابة ثلاثي ليفربول.. وموقف جوتا من مواجهة سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - عودة محمود علاء وحازم والمثلوثي أمام غزل المحلة.. وغياب عمر السعيد وروقا ساعة | الكرة المصرية
مواعيد اختبارات الناشئين والبراعم في نادي الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 في الجول يكشف حقيقة ترك لاعب منتخب الشباب المعسكر بسبب الأهلي