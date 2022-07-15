ناشئات السلة يهزمن المكسيك.. ونحو ترتيب أعلى في كأس العالم

حقق منتخب مصر لناشئات كرة السلة تحت 17 عاما فوزا على المكسيك بنتيجة 67- 57 ضمن منافسات كأس العالم.

وأقيمت المباراة اليوم -الجمعة- من أجل تحديد المراكز من الـ 9 إلى الـ 16 في البطولة.

وبدأت ناشئات الفراعنة المباراة بشكل قوي حيث أنهوا الربع الأول بنتيجة 20-7 قبل أن يواصلن التفوق في الربع الثاني، وينتهي الشوط الأول بنتيجة 31-19.

وواصل منتخب مصر تفوقه في الربع الثالث الذي أنتهى بتفوقه بنتيجة 34-50، ولم يتغير الأمر كثيرًا في الربع الرابع، وينتهي اللقاء بفوز ناشئات الفراعنة بنتيجة 67/57.

وبعد نجاح لاعبات منتخب مصر في تحقيق الفوز سيلعب المنتخب على المراكز من الـ 9 إلى الـ 12.

وكان منتخب للناشئات تواجد في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات كندا وإسبانيا وكوريا.

وفازن ناشئات الفراعنة بمباراة وحيدة فقط في دور المجموعات أمام كوريا بنتيجة (75-73).

قبل أن يخسرن في الدور التالي أمام نائشات ألمانيا بنتيجة (61-46).

وتضم قائمة منتخب الناشئات الأسماء التالية: جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر عماد محمود المدير الفني، هاني حسن المدرب العام، خالد جبر ونهال سعد مدربين، آلاء خالد إداري، أسماء سيد علاج طبيعي، محمد جابر محلل أداء، محمود فرج مدرب أحمال.

وتقام البطولة في المجر في الفترة ما بين الـ9 من يوليو الجاري حتى الـ19 من الشهر ذاته.

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