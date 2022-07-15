موندو: ريال مدريد يرفض عرض نيوكاسل من أجل أسينسيو

رفض ريال مدريد عرضا من نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع ماركو أسينسيو خلال سوق الانتقالات الجارية.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن عرض نيوكاسل لضم أسينسيو بـ 28 مليون يورو قوبل بالرفض من جانب إدارة ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن النادي لا يرغب في بيع اللاعب في صفقة لا تقل عن 35 مليون يورو.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد نهاية الموسم المقبل بشرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو وتشير التقارير إلى رغبة الانفصال من الطرفين.

ونوهت أنّ ما يؤرق أسينسيو حاليا راتبه المنخفض الذي لم يصل إلى ملايين يورو سنويا رغم أن بعض لاعبي الفريق يبلغ راتبهم ضعف راتبه.

مستقبل مجهول

أسينسيو فتح باب التكهنات حول مستقبله مع الفريق الملكي في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وقال أسينسيو في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "ثقة المدرب والانتظام في اللعب أمران مهمان بالنسبة لي، هذا ما أريده في السنوات القادمة".

وأضاف "صحيح أنني لعبت ريال مدريد بانتظام لجزء كبير من الموسم، لكنني أريد ألا تكون هذه الاستمرارية لعدة أشهر فقط، ولكن للموسم بأكمله".

وتابع "التجديد أو الرحيل؟ هناك خيار البقاء مع ريال مدريد للموسم المتبقي من عقدي".

وأكمل البالغ من العمر 28 عاما "لم أتحدث مع إدارة ريال مدريد بعد، سنفعل ذلك بعد فترة التوقف الدولية".

وبشكل عام، سجل 49 مرة هدفا وصنع 24 في 235 مباراة بقميص الفريق الملكي.

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