النسور لم تذهب بعيدا.. سيدات تونس يودعن أمم إفريقيا وتتعقد حظوظهن للصعود إلى كأس العالم

ودعت سيدات تونس بطولة أمم إفريقيا بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا في دور الربع النهائي.

وتهدمت أحلام منتخب تونس للوصول مباشرة إلى كأس العالم على واقع الخسارة بهدف مقابل لا شيء أمام بافانا بافانا.

وسجلت جيرمين سيبيونوينسي هدف اللقاء الوحيد بعد استغلال تمريرة بينية لتنفرد بـ سليمة جبراني، حارسة منتخب تونس وتهز الشباك عند الدقيقة 14.

ليحجز منتخب جنوب إفريقيا البطاقة الرابعة والأخيرة للوصول مباشرة إلى كأس العالم السيدات 2023 المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

بينما ينتظر منتخب تونس للسيدات حسابات معقده للتأهل، إذ أولا يلعب مباراتين رفقة الثلاث المنتخبات الآخرى الخاسرة في هذا الدور (السنغال - بوتسوانا - الكاميرون).

ثم ثانيا يتأهل الفائزان إلى تصفيات بين القارات تضم عشرة منتخبات تتأهل أول ثلاثة فيها إلى المونديال.

النسور الخارقة تذهب بعيدا

أما على الجانب الآخر، وفي وقت سابق من اليوم -الخميس- تأهل منتخب نيجيريا للسيدات إلى كأس العالم بعد بلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

حصاد دور المجموعات في أمم إفريقيا للسيدات

وفازن سيدات نيجيريا على نظيرتها الكاميرون بهدف مقابل لا شيء عن طريق رأسية رشيدات أيبادي بعد عرضية متفنة من أيفيأومو عند الدقيقة 56.

إلى أوقيانوسيا

تحددت الأربعة منتخبات الإفريقية المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2023 بعد نهاية دور الربع النهائي من أمم إفريقيا.

وحجزت سيدات زامبيا أولى البطاقات للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل هدف لمثله.

تبعتها سيدات المغرب -المستضيفة للبطولة- للمرة الأولى في تاريخها هي الآخرى بعد الفوز أمام بوتسوانا بهدفين مقابل هدف.

تفاصيل مباريات صعود المغرب وزامبيا

ولحقهما منتخب جنوب إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز أمام تونس بهدف مقابل لا شيء.

وأخيرا، منتخب نيجيريا للمرة التاسعة في تاريخه -الأكثر مشاركة في القارة السمراء- بعد الفوز أمام الكاميرون بهدف مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا في الـ20 من يوليو 2023 إلى الـ20 من أغسطس من العام ذاته.