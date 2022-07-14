استراحة في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1) - (0) الاتحاد السكندري.. تقدم أصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق45 تمريرة خطيرة من صالح جمعة تضع شادي حسين في مواجهة مرمى الاتحاد لكنه أضاعها ومرت كرته بجوار المرمى بقليل

ق42 عامر عامر ينقذ هجمة خطيرة بعد عرضية صبري رحيل من الجانب الأيسر

ق40 عرضية خطيرة من هشام صلاح ينقذها محمود البدري مدافع سيراميكا كليوباترا

ق17 تمريرة خطيرة من شادي حسين للمنطلق شريف دابو يسدد بقوة ولكن أحمد يحيى حارس الاتحاد يحولها لركلة ركنية

ق10 هجمة خطيرة لنادي الاتحاد عن طريق إبراهيم حسن الذي سدد بقوة لكنها ارتطمت بالعارضة

ق6 محمود نبيل يسجل الهدف الأول لنادي سيراميكا كليوباترا بعد انطلاقة من الجانب الأيسر

بداية المباراة