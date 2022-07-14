استراحة في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1) - (0) الاتحاد السكندري.. تقدم أصحاب الأرض

الخميس، 14 يوليه 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----

ـــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 تمريرة خطيرة من صالح جمعة تضع شادي حسين في مواجهة مرمى الاتحاد لكنه أضاعها ومرت كرته بجوار المرمى بقليل

ق42 عامر عامر ينقذ هجمة خطيرة بعد عرضية صبري رحيل من الجانب الأيسر

ق40 عرضية خطيرة من هشام صلاح ينقذها محمود البدري مدافع سيراميكا كليوباترا

ق17 تمريرة خطيرة من شادي حسين للمنطلق شريف دابو يسدد بقوة ولكن أحمد يحيى حارس الاتحاد يحولها لركلة ركنية

ق10 هجمة خطيرة لنادي الاتحاد عن طريق إبراهيم حسن الذي سدد بقوة لكنها ارتطمت بالعارضة

ق6 محمود نبيل يسجل الهدف الأول لنادي سيراميكا كليوباترا بعد انطلاقة من الجانب الأيسر

بداية المباراة

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري
نرشح لكم
فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع "سيمو" من معسكر المنتخب.. ووكيله: الثانوية سبب غيابه صلاح باشا لاعب منتخب الشباب: لا أعرف شيئا عن التوقيع مع الأهلي التشكيل - صالح جمعة يقود سيراميكا.. وميسي على مقاعد بدلاء الاتحاد 3 نقاط جديدة.. إيسترن كومباني يفوز على المقاصة ويتمسك بحظوظه في البقاء مران الأهلي - عودة سريعة لـ عبد المنعم وظهور بواليا في 4 نقاط.. منتخب الشباب يرد على شائعات تدخله في انتقالات لاعبيه عصام الحضري لـ في الجول: أحترم قرار فيتوريا.. ومستعد لحمل "حقائب الأحذية" مع المنتخب الأولمبي مران الزمالك - ظهور روقا باللاصق الطبي وتدريبات منفردة لـ زيزو
أخر الأخبار
فيوتشر يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع "سيمو" من معسكر المنتخب.. ووكيله: الثانوية سبب غيابه 16 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1) - (0) الاتحاد السكندري.. تقدم أصحاب الأرض 51 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح باشا لاعب منتخب الشباب: لا أعرف شيئا عن التوقيع مع الأهلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - صالح جمعة يقود سيراميكا.. وميسي على مقاعد بدلاء الاتحاد 59 دقيقة | الكرة المصرية
3 نقاط جديدة.. إيسترن كومباني يفوز على المقاصة ويتمسك بحظوظه في البقاء ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - عودة سريعة لـ عبد المنعم وظهور بواليا ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - إقبال جماهيري علي تذاكر مباراة مصر والجزائر في ربع النهائي ساعة | كرة يد
في 4 نقاط.. منتخب الشباب يرد على شائعات تدخله في انتقالات لاعبيه ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي 4 خبر في الجول - الكشف عن راتب فيتوريا مع منتخب مصر