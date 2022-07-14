مباشر الدوري - إيسترن كومباني (1) - (0) مصر للمقاصة.. جووول

يستضيف إيسترن كومباني منافسه مصر للمقاصة، على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري.

إيسترن كومباني يفقد خدمات أحمد أمين "أوفا" هداف الفريق فيما يعاني مصر للمقاصة من غياب محمد مجدي حارس مرمى الفريق الأساسي.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 في جدول ترتيب الدور برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد مصر للمقاصة في المركز الـ18 والأخير برصيد 14 نقطة.

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ق16 محمد رمضانم يسجل الهدف الأول لإيسترن كومباني بعد تسديدة قوية على يسار حارس مصر للمقاصة

ق13 لاعبو إيسترن كومباني يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد علي فتحي لاعب مصر للمقاصة وحكم القاء يقرر احتساب الخطأ عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

ق5 محمد رمضان يمرر تمريرة خطيرة لعماد ميهوب مهاجم إيسترن كومباني المنفرد ولكنه وضعها في جسد حارس للمقاصة وأضاع هدف مؤكد

ق1 هجمة خطيرة لنادي مصر للمقاصة لكن عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني يحولها إلى ركلة ركنية

انطلاق المباراة