البدري: فضلت وفاق سطيف على أندية أخرى.. وهذا سبب قبول العرض

الخميس، 14 يوليه 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

حسام البدري - منتخب مصر

أوضح حسام البدري الأسباب التي جعلته يفضل تدريب وفاق سطيف الجزائري، وكشف أنه فضل تدريبه على فرق أخرى.

ووصل البدري إلى الجزائر لإتمام تعاقده مع الفريق الجزائري بدءا من الموسم المقبل.

وقال البدري في تصريحات لقناة النهار الجزائرية: "تفاوضت في وقت سابق مع رئيس سطيف عبد الحكيم سرار، واتفقنا على جميع الأمور".

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وأضاف "وفاق سطيف اسم كبير جدا، وبلوغه الأدوار النهائية في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي كان أبرز الأسباب التي شجعتني على قبول العرض".

وواصل "وصلني عدة عروض من أندية مغربية وجزائرية، لكن وفاق سطيف اسم عريق، وببعض التدعيمات بإمكاننا تحقيق شيء ما معا".

ويأتي البدري على رأس الفريق الجزائري بدءا من الموسم المقبل خلفا للصربي داركو نوفيتش الذي رحل عن الفريق الشهر الماضي.

وودع الفريق الجزائري دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي في نصف النهائي.

كما حقق وفاق سطيف نتائج محلية سيئة واحتل المركز السابع في الدوري الجزائري برصيد 54 نقطة، بفارق 26 نقطة كاملة عن شباب بلوزداد بطل المسابقة.

ولم يفز وفاق سطيف بالدوري الجزائري منذ عام 2017، كما فاز بكأس الجزائر لآخر مرة في 2012.

وسبق لـ وفاق سطيف الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 1988 و2014.

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عودة للتجارب الخارجية

البدري (62 عامًا) من جانبه بدأ مسيرته التدريبية كمدرب عام في الأهلي بالجهاز الفني لـ مانويل جوزيه، قبل أن يتولى المهمة في 2009.

وقاد البدري الأهلي في 3 فترات مختلفة، وقاده للقب الدوري 3 مرات، وكأس مصر مرة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس السوبر الإفريقي مرة.

كما تولى البدري تدريب إنبي، وأشرف على قيادة منتخب مصر الأولمبي.

وقاد البدري منتخب مصر الأول بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021 حتى رحيله وتعويضه بالبرتغالي بـ كارلوس كيروش.

وسبق لـ البدري تولي تدريب المريخ السوداني في 2011، كما عمل في أهلي طرابلس الليبي في 2013، لتكون تجربة وفاق سطيف هي الخارجية الثالثة للمدرب المصري.

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حسام البدري وفاق سطيف
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