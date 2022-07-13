كل يغني على ليلاه.. تعادل مخيب يحسم مباراة الجونة وإنبي

حسم التعادل المباراة التي جمعت بين إنبي والجونة ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي وجون إيبوكا هدفي إنبي فيما أهدى عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي الهدف الأول للجونة وضاعفه عمرو السعداوي.

وفشل الجونة في تحقيق الفوز في المباراة الأولى له تحت طلعت يوسف المدير الفني الجديد خلفا لـ تامر مصطفى.

بينما استمر غياب فوز إنبي منذ تولي قيادة جورفان فييرا قيادة الفريق الذي تعرض لأربعة هزائم مؤخرا، اثنين في الدوري ومثلهما في الكأس.

وبهذه النتيجة، أصبح إنبي في المركز العاشر برصيد 27 نقطة بينما يأتي الجونة في المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

تشكيل المباراة

بدأ طلعت يوسف أولى مباراياته بهجوم مكون من خالد قمر وكريم طارق وإسلام عبد النعيم.

بينما قاد دينوبيتر جود وجون إيبوكا ومصطفى شلبي هجوم إنبي.

أحداث المباراة

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق مصطقى شلبي الذي انفرد بالحارس وسددها في الشباك بعد تمريرة من إيبوكا من منتصف الملعب.

وحاول الجونة إدراك التعادل عند الدقيقة 26 طريق ألان تشامبادي الذي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء لكن شتتها الحارس البلعوطي بقبضة يده.

توالت محاولات الجونة على المرمى لكن تلك المرة من جانب كريم طارق الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس البلعوطي ثم شتتها الدفاع عند الدقيقة 30.

وعند الدقيقة 31 نجح إنبي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق إيبوكا بعد تمريرة من مصطفى شلبي ليستغلها الأول ويسددها في الشباك وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل الجونة هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 36 بعد خطأ من البلعوطي حارس إنبي بعد محاولة إسلام محارب الذي حول الكرة برأسية قوية.

وعاد إنبي للسيطرة على المباراة من جديد بعد راسية من إبراهيم القاضي كادت أن تباغت الحارس لكن مرت خارج الملعب في الدقيقة 44.

واستغل الجونة خطأ من جانب حارس إنبي لإدارك التعادل عند الدقيقة 68 عن طريق عمرو السعداوي الذي أرسل الكرة من الركلة الثابتة لداخل منطقة الجزاء وغالطت الحارس البلعوطي وسكنت الشباك.

وتواصلت تهديدات إنبي على مرمى الجونة لاقتناص الثلاث نقاط لكن دون فائدة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

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