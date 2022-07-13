خبر في الجول - وجهتان محتملتان لـ الشحات لإجراء العملية الجراحية.. ومدة الغياب

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 22:41

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الرجاء - حسين الشحات

تقرر خضوع حسين الشحات لاعب الأهلي لعملية جراحية خارج مصر حسبما علم FilGoal.com.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض الشحات للإصابة بقطع في غضروف الركبة. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فأن دولة قطر هي الأقرب، في ظل القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها أكاديمية أسباير والتى أصبحت قبلة لعلاج اللاعبين الأوروبيين أنفسهم .

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وفي حالة تعذر سفر اللاعب إلى قطر ستكون وجهة جناح الأهلي نحو أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون الشحات جاهزا للعودة للتدريبات الجماعية والمباربات بعد شهر أو شهر ونصف من إجراء العملية الجراحية.

وخاض الشحات الموسم الجاري 34 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات.

وإجمالا منذ انتقاله لصفوف الأهلي خاض 140 مباراة سجل 32 هدفا وصنع 30.

وحقق الشحات (30 عاما) 8 ألقاب منذ انتقاله للأهلي في يناير 2019.

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