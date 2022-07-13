أمم إفريقيا لـ كرة اليد - تونس تتصدر المجموعة بالفوز على كاب فيردي وتتأهل في طريق مصر

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 21:34

كتب : FilGoal

تونس - كرة يد

حسم منتخب تونس لرجال كرة اليد تأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر بالفوز على كاب فيردي وتصدر المجموعة.

وتغلب منتخب تونس على كاب فيردي بنتيجة 30-24 في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وتأهل منتخب تونس كمتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط من الفوز بمباراتين على كاب فيردي ونيجيريا.

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ويلعب منتخب تونس في ربع النهائي أمام الكونغو الديمقراطية ثاني المجموعة الرابعة.

وبات نسور قرطاج في طريق المتأهل من مواجهة مصر والجزائر، في مباراة مرتقبة لنصف نهائي البطولة.

ويعتبر منتخب تونس البطل التاريخي للبطولة برصيد 10 ألقاب.

ويلي نسور قرطاج كل من مصر والجزائر ولكل منهما 7 ألقاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي بولندا والسويد.

مصر تونس أمم إفريقيا لكرة اليد
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