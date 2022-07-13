مباشر الدوري المصري - إنبي (2) - (2) الجونة.. التعااادل
الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 20:51
كتب : FilGoal
تغطية حية لمباراة إنبي والجونة ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.
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ق 68: عمرو السعداوي يسجل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 36: إسلام محارب يقلص الفارق للجونة.
ق 28: جون إيبوكا يضيف الهدف الثاني لإنبي
ق 2: مصطفى شلبي يسجل الهدف الأول
بداية المباراة
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