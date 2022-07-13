مباشر الدوري المصري - إنبي (1) - (0) الجونة.. جوووول
الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 20:51
كتب : FilGoal
تغطية حية لمباراة إنبي والجونة ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.
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بداية المباراة
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