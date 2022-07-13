مباشر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (31)-(19) المغرب.. الصدارة تقترب

يلعب منتخب مصر أمام المغرب في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا على صالة حسن مصطفى.

وتغلب المنتخبان على الكاميرون لتكون مواجهة اليوم على صدارة المجموعة.

يلعب الفائز أمام الجزائر بينما المهزوم يواجه غينيا في ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق25 التقدم لا يزال مصريا 31-19

ق20 التفوق المصري مستمر والفارق يتسع 29-19

ق13 استمرار التقدم المصري والنتيحة 24-18

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 تقدم مصري 18-12

ق29 صحوة مصرية والتقدم 16-12

ق20 التعادل 11-11

ق15استمرار التعادل 7-7 وتصدي من الطيار

ق10 التعادل من جديد 4-4

ق3 تقدم مصر 3-2

انطلاق المباراة