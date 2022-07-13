مباشر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (4)-(4) المغرب.. التعادل مجددا
الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 19:37
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام المغرب في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا على صالة حسن مصطفى.
وتغلب المنتخبان على الكاميرون لتكون مواجهة اليوم على صدارة المجموعة.
يلعب الفائز أمام الجزائر بينما المهزوم يواجه غينيا في ربع النهائي.
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ق10 التعادل من جديد 4-4
ق3 تقدم مصر 3-2
انطلاق المباراة
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