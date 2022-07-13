مباشر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (4)-(4) المغرب.. التعادل مجددا

يلعب منتخب مصر أمام المغرب في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا على صالة حسن مصطفى.

وتغلب المنتخبان على الكاميرون لتكون مواجهة اليوم على صدارة المجموعة.

يلعب الفائز أمام الجزائر بينما المهزوم يواجه غينيا في ربع النهائي.

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ق10 التعادل من جديد 4-4

ق3 تقدم مصر 3-2

انطلاق المباراة