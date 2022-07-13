انتهت أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (36)-(21) المغرب.. تفوق الفراعنة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

يلعب منتخب مصر أمام المغرب في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا على صالة حسن مصطفى.

وتغلب المنتخبان على الكاميرون لتكون مواجهة اليوم على صدارة المجموعة.

يلعب الفائز أمام الجزائر بينما المهزوم يواجه غينيا في ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انتهت 36-21 لصالح مصر

ق25 التقدم لا يزال مصريا 31-19

ق20 التفوق المصري مستمر والفارق يتسع 29-19

ق13 استمرار التقدم المصري والنتيحة 24-18

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 تقدم مصري 18-12

ق29 صحوة مصرية والتقدم 16-12

ق20 التعادل 11-11

ق15استمرار التعادل 7-7 وتصدي من الطيار

ق10 التعادل من جديد 4-4

ق3 تقدم مصر 3-2

انطلاق المباراة

أمم إفريقيا لكرة اليد مصر المغرب
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