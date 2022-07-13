مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. والمصري (0)-(0) فاركو.. إنذار مبكر
الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 18:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ضد سموحة والمصري ضد فاركو ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري.
وتبدأ المباراتين في السادسة والنصف مساءً.
الإسماعيلي × سموحة
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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المصري × فاركو
ق 3: بطاقة صفراء مبكرة لعلي بهيج لاعب فاركو
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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