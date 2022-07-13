مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. والمصري (0)-(0) فاركو.. إنذار مبكر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ضد سموحة والمصري ضد فاركو ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتين في السادسة والنصف مساءً.

الإسماعيلي × سموحة

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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المصري × فاركو

ق 3: بطاقة صفراء مبكرة لعلي بهيج لاعب فاركو

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.