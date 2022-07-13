انتهت - الإسماعيلي (1)-(0) سموحة.. والمصري (0)-(0) فاركو

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - أحمد مدبولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ضد سموحة والمصري ضد فاركو ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتين في السادسة والنصف مساءً.

الإسماعيلي × سموحة

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انتهت

ق 90: محمد عادل ينفرد ويهدر فرصة الهدف الثاني للإسماعيلي بعد تدخل في الوقت المناسب من أحمد حكم.

ق 49: جووول أووول.. عبد الرحمن مجدي يتسلم الكرة ويسدد كرة أرضية تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: ركلة ركنية لسموحة تصل إلى صديق أوجولا الذي يسدد كرة يشتتها باهر المحمدي من على خط المرمى.

ق 28: تسديدة من عمر الوحش يبعدها عمر صلاح إلى ركنية.

ق 15: بطاقة حمراء لحمدي علاء

ق 14: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو بعد تدخل قوي من حمدي علاء على عمر الوحش.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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المصري × فاركو

انتهت

ق 70: الحكم عقب مطالعة تقنية الفيديو يرفض احتساب ركلة جزاء للمصري بداعي وجود تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: أحمد البحراوي أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وحولها جابر كامل برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 3: بطاقة صفراء مبكرة لعلي بهيج لاعب فاركو

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

الإسماعيلي فاركو المصري سموحة في الدوري الدوري المصري
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