استراحة - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. والمصري (0)-(0) فاركو.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ضد سموحة والمصري ضد فاركو ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتين في السادسة والنصف مساءً.

الإسماعيلي × سموحة

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: ركلة ركنية لسموحة تصل إلى صديق أوجولا الذي يسدد كرة يشتتها باهر المحمدي من على خط المرمى.

ق 28: تسديدة من عمر الوحش يبعدها عمر صلاح إلى ركنية.

ق 15: بطاقة حمراء لحمدي علاء

ق 14: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو بعد تدخل قوي من حمدي علاء على عمر الوحش.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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المصري × فاركو

نهاية الشوط الأول

ق 19: أحمد البحراوي أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وحولها جابر كامل برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 3: بطاقة صفراء مبكرة لعلي بهيج لاعب فاركو

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.