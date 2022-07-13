استراحة - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. والمصري (0)-(0) فاركو.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 18:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ضد سموحة والمصري ضد فاركو ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري.
وتبدأ المباراتين في السادسة والنصف مساءً.
الإسماعيلي × سموحة
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: ركلة ركنية لسموحة تصل إلى صديق أوجولا الذي يسدد كرة يشتتها باهر المحمدي من على خط المرمى.
ق 28: تسديدة من عمر الوحش يبعدها عمر صلاح إلى ركنية.
ق 15: بطاقة حمراء لحمدي علاء
ق 14: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو بعد تدخل قوي من حمدي علاء على عمر الوحش.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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المصري × فاركو
نهاية الشوط الأول
ق 19: أحمد البحراوي أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وحولها جابر كامل برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.
ق 3: بطاقة صفراء مبكرة لعلي بهيج لاعب فاركو
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.