بعد 7 سنوات من تهديدات القتل.. رومانيولي يرتدي أخيرا قميص معشوقه لاتسيو

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 22:44

كتب : FilGoal

أليسيو رومانيولي - لاتسيو

أعلن نادي لاتسيو عن التعاقد مع أليسيو رومانيولي قادمًا من ميلان في فترة الانتقالات الصيفية.

ووقّع رومانيولي على عقدٍ يبقيه في لاتسيو لمدة 5 مواسم مقبلة.

وانضم رومانيولي إلى لاتسيو مجانًا بعد انتهاء عقده مع ميلان الذي قضى في صفوفه 7 سنوات.

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وحقق رومانيولي حلم الطفولة بتمثيل لاتسيو، إذ كان دائمًا مشجعًا للنادي العاصمي.

الغريب أن رومانيولي تكوّن في أكاديمية الغريم روما ولعب للفريق الأول بين 2012 و2015 ومثله في 14 مباراة ولعب معارًا لـ سامبدوريا خلال تلك الفترة.

وانتقل رومانيولي إلى ميلان في صيف 2015، لتظهر بالتزامن صورته الشهيرة بقميص لاتسيو والتي فتحت عليه أبواب الجحيم.

المدافع الإيطالي تلقى وقتها تهديدات بالقتل من جماهير روما التي كتبت على الجدران: "رومانيولي اللاتسيالي، جنازتك اقتربت".

وتحوّل رومانويلي إلى شخصية مكروهة من جماهير روما، كراهية مرشحة للازدياد بانضمامه بعد 7 سنوات إلى لاتسيو.

وخاض رومانيولي بقميص ميلان -الذي ارتدى شارة قيادته- 247 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، وفاز معه بكأس السوبر الإيطالي وبالدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

ويمتلك رومانيولي 12 مباراة دولية مع الأتزوري آخرها في نوفمبر 2019.

وبات رومانيولي (27 عامًا) ثالث صفقات لاتسيو الدفاعية بعد التعاقد مع الإسباني ماريو جيلا قادمًا من ريال مدريد، ونيكولو كاسالي من هيلاس فيرونا.

كما انضم البرازيلي ماركوس أنطونيو من شاختار، وماتيا زاكاني وماتيو كانشيليري من هيلاس فيرونا.

ويعمل لاتسيو على تعويض رحيل البرازيلي الإيطالي لويز فيليبي الذي انتقل إلى ريال بيتيس الإسباني.

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