مؤتمر فيريرا: نجيلة استاد القاهرة مدمرة.. وماتيب سجل وتسبب في ركلة جزاء

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا

شدد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على ضرورة تحقيق التوازن الدفاعي للظفر بلقب الدوري الممتاز.

الزمالك تجاوز المقاولون العرب بصعوبة وتغلب عليه بهدف دون رد في استاد القاهرة بالجولة 24 للمسابقة.

وصرّح فيريرا بعد اللقاء: "كنا قادرين على تسجيل 3 أهداف وإنهاء المباراة، لكن في كرة القدم عندما لا تسجل فإنك تعاني، وهذا يحدث معنا كثيرًا".

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وأضاف: "يجب أن نتحلى بالتواضع ونعترف عندما لا نظهر بشكل جيد، يجب أن نعمل أكثر لأن أمامنا 10 مباريات متبقية بجانب نهائي الكأس ونحتاج إلى كثير من التضحية، سنعاني من إصابات وإيقافات لكن يجب أن نستعد لكل المواقف، نفتقر للحلول في وسط الملعب".

وواصل المدرب البرتغالي "أود تهنئة ماتيب (حسام عبد المجيد) على هدفه الذي أحرزه وأعطانا 3 نقاط. اليوم سجل هدفًا وارتكب ركلة جزاء، لكن الله كان معنا وضاعت، لو سُجلت لما كان نفس الشعور بالنسبة له".

وأكمل: "سأقول شيئًا ليس له علاقة بالزمالك، استاد القاهرة من ثروات كرة القدم المصرية، وبه نجيلة ممتازة، لكنها كانت مُدمرة اليوم، يجب أن تتم صيانتها حتى لا تصل لهذه الحالة، هذا ليس استاد الزمالك فقط، وإنما منتخب مصر أيضا، وسيقام عليه نهائي الكأس".

وتابع: "من هو بطل الدوري؟ (موجها حديثه للصحفيين). الزمالك هو بطل الدوري الموسم الماضي، وبعض اللاعبين ينسون ذلك، يجب أن نظل متذكرين ذلك وأن تكون تصرفات اللاعبين تصرفات أبطال".

وأضاف البروفيسور: "قد لا تلاحظون ذلك، ولكن حتى تفوز بالمباريات يجب ألا تستقبل أهدافًا. الفرق التي تحرز البطولات ليست التي تهاجم أكثر، وإنما التي تتمتع بالتوازن ولا تستقبل أهدافًا".

وأكد: "الدفاع فن، وهو واجب كل خطوط الفريق، تحبون رؤية الفن الهجومي المتمثل في شيكابالا وبنشرقي وزيزو، لكن عندما نستقبل أهدافًا فمن تحملونه المسؤولية؟ الدفاع؟ هذا غير صحيح".

وأتم: "مع الزمالك أعاني من استقبال أهداف عديدة وهذا لم يحدث معي في الفرق الأخرى التي توليتها. دائمًا تسألون عن عدم مشاركة المهاجمين ولا أحد يسأل عن المدافعين، أحب أن يناقشني الصحفيون في روح المباراة ليساعدوا من يقرأ الأخبار عن المباراة في فهمها جيدا".

وحقق الزمالك فوزه الثالث على التوالي وعزز صدارته لترتيب الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

بينما يستمر ذئاب الجبل دون فوز للمباراة السادسة على التوالي، برصيد 20 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول الدوري من 23 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

حامل لقب الدوري المصري سيحل ضيفا في الجولة المقبلة على غزل المحلة يوم السبت المقبل الموافق 16 يوليو.

بينما يستضيف المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل 17 يوليو.

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