مباشر الدوري المصري - الأهلي (3) (0) فيوتشر.. ضغط قوي من الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي we السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة خاضها.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة.

لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 47: ضغط قوي من لاعبي فيوتشر مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: حسام حسن يمهد الكرة لأفشة الذي يسدد كرة قوية تسكن شباك جنش.

ق 42: علي معلول يسجل الهدف الثاني على يسار جنش

ق 39: ركلة جزاااء للأهلي عقب عرقلة جوزيف جوناثان لحسام حسن داخل منطقة الجزاء.

ق 33: عبد القادر يراوغ ويسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ترتطم بالقائم الأيسر.

ق 28: علي معلول يشتت من على خط المرمى بعد رأسية محمد فاروق

ق 23: جووول أووول.. أفشة يسجل الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في متابعة لكرة ارتدت من القائم الأيسر بعد رأسية صلاح محسن.

ق 18: تغيير اضطراري ثاني للأهلي بخروج محمد هاني ومشاركة كريم فؤاد

ق 16: إصابة محمد هاني وتلقي العلاج داخل أرض الملعب.

ق 9: صلاح محسن يتلقى بينية من معلول ويسدد كرة لكنه جنش في الموعد ويتألق ويتصدى للكرة

ق 7: مشاركة أحمد حمدي عبد القادر بدلا من طاهر المصاب.

ق 5: إصابة طاهر محمد طاهر وخروجه للعلاج

ق 2: خطأ دفاعي وتسديدة مقوسة من أفشة تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء