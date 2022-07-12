مباشر الدوري المصري - الزمالك (1) (0) المقاولون العرب.. جووول أووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السادسة والنصف مساءً.

ويحتل ذئاب الجبل المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 37: جووول أووول.. حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك برأسية من ركنية نفذها أحمد سيد زيزو.

ق 29: التحام هوائي بين محمود عبد العزيز وروقا.. يتسبب في انهمار الدماء من رأس لاعب وسط الزمالك وخروجه للعلاج.

ق 23: تسديدة من إمام عاشور ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية.

ق 20: عواد يتألق ويبعد تسديدة أحمد الشيمي لركنية.

ق 13: تسديدة من زيزو تمر أعلى العارضة في أول فرصة بيضاء.

ق 8: استبسال من دفاع الزمالك ومحاولات هجومية من لاعبي ذئاب الجبل والكرة إلى ركنية.

ق 3: أول تهديد لذئاب الجبل.. كريم مصطفى يراوغ ويسدد من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لعواد.

بداية اللقاء