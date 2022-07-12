انتهت الدوري المصري – طلائع الجيش (2) - (2) بيراميدز.. تعادل مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق90+1: جوووول التعاااادل لبيراميدز من حسين السيد.

ق88: طرد مباشر لعلي الفيل لاعب طلائع الجيش بعد ضربه لفخر الدين بن يوسف بدون كرة.

ق.80 جووول دودو الجباس يسجل الهدف الأول لبيراميدز.

ق57: جوووول علي الفيل يسجل الركلة المعادة بنجاح على يمين الشناوي الذي قفز يسارا ويعلن عن الهدف الثاني لطلائع الجيش.

ق56: قرار بإعادة ركلة الجزاء لأن الشناوي خرج بقدميه بعيدا عن خط المرمى.

ق55: أحمد الشناوي يتألق ويتصدى لركلة جزاء من ميدو جابر.

ق54: ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد العودة لتقنية الفيديو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: جوووول أول لطلائع الجيش عن طريق فيكتوري بعد تمريرة زاحفة من رجب عمران.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.