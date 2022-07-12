مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (0) - (0) بيراميدز.. التعادل مازال مستمرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

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ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.