مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (0) - (0) بيراميدز.. التعادل مازال مستمرا
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 18:07
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
الفوز الأول تاريخيا.. البنك الأهلي يزيد أوجاع غزل المحلة مباشر الدوري المصري - الزمالك (1) (0) المقاولون العرب.. جووول أووول تشكيل المقاولون العرب - أحمد علي يجاور لويس إدوارد في الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك – أوناجم أساسي وفتوح احتياطي أمام المقاولون العرب تشكيل بيراميدز – لاكاي يقود الهجوم.. وإكرامي بديل أمام طلائع الجيش انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (2) (1) غزل المحلة.. نهاية المباراة التشكيل - منسي يتحدى أجويرو في مواجهة غزل المحلة والبنك الأهلي خبر في الجول - الكشف عن الجهاز المعاون لـ روي فيتوريا.. وأبرز المرشحين المصريين