مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (0) - (0) بيراميدز.. التعادل مازال مستمرا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 18:07

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

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ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.

بيراميدز طلائع الجيش الدوري المصري
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