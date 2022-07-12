انتهت الدوري المصري – طلائع الجيش (2) - (2) بيراميدز.. تعادل مثير

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 18:07

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق90+1: جوووول التعاااادل لبيراميدز من حسين السيد.

ق88: طرد مباشر لعلي الفيل لاعب طلائع الجيش بعد ضربه لفخر الدين بن يوسف بدون كرة.

ق.80 جووول دودو الجباس يسجل الهدف الأول لبيراميدز.

ق57: جوووول علي الفيل يسجل الركلة المعادة بنجاح على يمين الشناوي الذي قفز يسارا ويعلن عن الهدف الثاني لطلائع الجيش.

ق56: قرار بإعادة ركلة الجزاء لأن الشناوي خرج بقدميه بعيدا عن خط المرمى.

ق55: أحمد الشناوي يتألق ويتصدى لركلة جزاء من ميدو جابر.

ق54: ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد العودة لتقنية الفيديو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: جوووول أول لطلائع الجيش عن طريق فيكتوري بعد تمريرة زاحفة من رجب عمران.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.

بيراميدز طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
بدلاء تاكيس يصنعون الفارق.. بيراميدز يتعادل في لقاء مثير مع طلائع الجيش تشكيل فيوتشر – بطل الرابطة بالقوة الضاربة أمام الأهلي رأسية عبد المجيد وتصدي عواد يمنحان الزمالك فوزا صعبا على المقاولون العرب تشكيل الأهلي – حسام حسن أساسي أمام فيوتشر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاوض باتريس بوميل لتدريب المنتخب الأولمبي الفوز الأول تاريخيا.. البنك الأهلي يزيد أوجاع غزل المحلة انتهت الدوري المصري - الزمالك (1) (0) المقاولون العرب.. فوز أبيض تشكيل المقاولون العرب - أحمد علي يجاور لويس إدوارد في الهجوم أمام الزمالك
أخر الأخبار
بدلاء تاكيس يصنعون الفارق.. بيراميدز يتعادل في لقاء مثير مع طلائع الجيش 2 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فيوتشر – بطل الرابطة بالقوة الضاربة أمام الأهلي 5 دقيقة | الكرة المصرية
رأسية عبد المجيد وتصدي عواد يمنحان الزمالك فوزا صعبا على المقاولون العرب 8 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي – حسام حسن أساسي أمام فيوتشر 35 دقيقة | الكرة المصرية
الهجرة الجماعية مستمرة.. كولينز يرحل عن بيرنلي صوب ولفرهامبتون 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أكثر مما سجل في مسيرته مع ريال مدريد.. يوفيتش يسجل 4 أهداف في ظهوره الأول مع فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاوض باتريس بوميل لتدريب المنتخب الأولمبي ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا لـ كرة اليد – أنجولا تهزم السنغال وتصطحب الكونغو الديمقراطية إلى الدور الثاني ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 3 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم