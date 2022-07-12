رغم رباعية ليفربول.. تين هاج: شاهدت أخطاء كثيرة.. لن نبالغ بسبب النتيجة

قال إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إنه شاهد أخطاء كثيرة في صفوف فريقه على الرغم من الفوز برباعية دون رد وديا على غريمه التقليدي ليفربول اليوم الثلاثاء.

وانتصر يونايتد على ليفربول في بانكوك في أولى مباريات الفريقين الودية استعدادا للموسم الجديد.

وتحدث المدرب الهولندي عقب المباراة قائلا: "شاهدت أخطاء كثيرة وسنحتاج للوقت لنعالجها، ولن نبالغ بعد تلك النتيجة".

وواصل "نعم راضون عن المباراة فالفريق أدى بروح رائعة وهذه ليست إلا البداية".

وأردف "أعرف أننا نملك العديد من اللاعبين الجيدين ولدينا ابتكار في الشق الهجومي".

وأضاف "كان فريقنا شجاعا ولكننا اقترفنا أخطاء في عملية الضغط ومع ذلك ابتكرنا الكثير من الفرص".

وأتم تين هاج حديثه "يجب أن نعمل لنعالج الأخطاء لكنني بالطبع سعيد فقد بدأنا نبني فريقا وأنا سعيد بالمباراة الأولى".

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