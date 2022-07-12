رغم رباعية ليفربول.. تين هاج: شاهدت أخطاء كثيرة.. لن نبالغ بسبب النتيجة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

قال إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إنه شاهد أخطاء كثيرة في صفوف فريقه على الرغم من الفوز برباعية دون رد وديا على غريمه التقليدي ليفربول اليوم الثلاثاء.

وانتصر يونايتد على ليفربول في بانكوك في أولى مباريات الفريقين الودية استعدادا للموسم الجديد.

وتحدث المدرب الهولندي عقب المباراة قائلا: "شاهدت أخطاء كثيرة وسنحتاج للوقت لنعالجها، ولن نبالغ بعد تلك النتيجة".

أخبار متعلقة
بداية العصر الهولندي.. مانشستر يونايتد يضرب ليفربول بالأربعة وديا بعد إيطاليا وإسبانيا.. ماناج يرحل عن برشلونة ويبدأ مغامرة في إنجلترا ذا أثليتك: تشيلسي يقترب من ضم كوليبالي

وواصل "نعم راضون عن المباراة فالفريق أدى بروح رائعة وهذه ليست إلا البداية".

وأردف "أعرف أننا نملك العديد من اللاعبين الجيدين ولدينا ابتكار في الشق الهجومي".

وأضاف "كان فريقنا شجاعا ولكننا اقترفنا أخطاء في عملية الضغط ومع ذلك ابتكرنا الكثير من الفرص".

وأتم تين هاج حديثه "يجب أن نعمل لنعالج الأخطاء لكنني بالطبع سعيد فقد بدأنا نبني فريقا وأنا سعيد بالمباراة الأولى".

اقرأ أيضا

موعد بداية مهمة فيتوريا مع منتخب مصر

أيقونة بريطانيا كان ضحية الإتجار بالبشر

خطوة جديدة في مستقبل رونالدو

مدرب طرابزون سبور يتغنى بتريزيجيه

تين هاج مانشستر يونايتد
نرشح لكم
خطوة للأمام وأخرى للخلف.. تشيلسي يخسر أمام ساوثامبتون صلاح يكشف طعامه المصري المفضل والممثل الذي يفضله لتجسيد شخصيته انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (2)-(1) تشيلسي.. خسارة جديدة للأزرق 90 مليون يورو.. سكاي: تشيلسي يقترب من ضم جفارديول تشكيل تشيلسي – عودة كوليبالي للدفاع.. وزياش أساسي أمام ساوثامبتون بانتظار الضوء الأخضر.. كورزاوا يقترب من فولام ذا أثليتك: مانشستر سيتي يقترب من مدافع دورتموند جوارديولا: هالاند سيتطور أكثر.. وألفاريز أذهلني
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأربعاء 31-8-2022 - كبار إنجلترا ويوفنتوس ونابولي في إيطاليا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
انخفاض المعدل التهديفي وأمر سلبي لأحد الهابطين.. أبرز أرقام الدوري المصري المنقضي 9 ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز راحة حتى منتصف سبتمبر 10 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: سن اللاعبين الشباب في مصر عكس العالم.. ورسائل إلى اتحاد الكرة وشيء لا أفهمه 10 ساعة | الكرة المصرية
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة في كأس العرب.. القنوات الناقلة 10 ساعة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من النني لـ في الجول: لم يتم تشخيص إصابته حتى الآن 10 ساعة | المحترفون
سان جيرمان يضم فابيان رويز لخمسة مواسم 10 ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو يحسم الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث