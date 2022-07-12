مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1) (1) غزل المحلة.. قذيفة من عبده يحيى
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 16:10
كتب : FilGoal
يستقبل البنك الأهلي نظيره غزل المحلة في ملعب بتروسبورت بالجولة 24 للدوري المصري.
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ق.49 تسديدة صاروخية من عبده يحيى لكن تعلو العارضة بقليل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.+48 جووول هشام عادل يدرك التعادل لـ غزل المحلة بعد عرضية أجويرو المميزة
ق.25 ركلة
ق.15 جوووول ناصر منسي يسجل الهدف الأول بعد خطأ قاتل من عمرو شعبان
ق.8 الزنفلي يواصل المباراة
ق.6 سقوط الزنفلي مرة أخرى متأثرًا بإصابته
ق.2 اصطدام قوي بين الزنفلي وهشام عادل
بداية المباراة
**المباراة تنطلق في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة
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