مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1) (1) غزل المحلة.. قذيفة من عبده يحيى

تشكيل المقاولون العرب - أحمد علي يجاور لويس إدوارد في الهجوم أمام الزمالك

خبر في الجول - الكشف عن الجهاز المعاون لـ روي فيتوريا.. وأبرز المرشحين المصريين

الأهلي والزمالك في الدوري وإفريقيا لليد.. مواعيد مباريات اليوم 12 يوليو والقنوات الناقلة

الظهور الأول.. من هو محمد نديم حارس الزمالك الشاب في قائمة مباراة المقاولون