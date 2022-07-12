انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (2) (1) غزل المحلة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 16:10

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يستقبل البنك الأهلي نظيره غزل المحلة في ملعب بتروسبورت بالجولة 24 للدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق.+94 بطاقة حمراء لـ محمد فتح الله بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق.59 الحناوي يتعرض لإصابة في الرأس بعد اصطدامه بـ فتح الله

ق.59 جووول البنك الأهلي يسجل الهدف الثاني بواسطة محمود سيد بعد خطأ قاتل من محمد فتح الله ومعاذ الحناوي

ق.49 تسديدة صاروخية من عبده يحيى لكن تعلو العارضة بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+48 جووول هشام عادل يدرك التعادل لـ غزل المحلة بعد عرضية أجويرو المميزة

ق.15 جوووول ناصر منسي يسجل الهدف الأول بعد خطأ قاتل من عمرو شعبان

ق.8 الزنفلي يواصل المباراة

ق.6 سقوط الزنفلي مرة أخرى متأثرًا بإصابته

ق.2 اصطدام قوي بين الزنفلي وهشام عادل

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة

البنك الأهلي غزل المحلة الدوري المصري
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