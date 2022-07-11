كرة يد - أكرم يسري رجل مباراة الكاميرون: البطولة ليست محسومة.. تونس والجزائر أصحاب تاريخ

أبدى أكرم يسري لاعب منتخب مصر لكرة اليد سعادته بالفوز على الكاميرون في افتتاح بطولة أمم إفريقيا، واختياره للفوز بجائزة رجل المباراة.

وقال يسري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الفوز في النهاية. الهزيمة والفوز من عند الله، واللاعبون قدموا كل ما لديهم".

وعن خسارة نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط أمام منتخب إسبانيا قال: "الجميع قاتل في دورة المتوسط قدر استطاعته، لم نكن موفقين. الهدف الرئيسي لنا هو بطولة إفريقيا، وهي ما نضع تركيزنا عليها".

وأضاف "يجب أن نلعب كل مباراة وننفذ ما يطلبه مننا المدرب، ثم يأتي التوفيق من عند الله".

وأوضح "البطولة ليست محسومة لصالحنا. هذه رياضة، والرياضة مكسب وخسارة. من يتعب ويؤدي ما عليه هو من يفوز في النهاية".

وتابع يسري "تونس وأنجولا والجزائر منتخبات قوية ولا يمكن الاستهانة بهم. المباراة 60 دقيقة لو قدمت ما عليك خلالها ستفوز، وإن قصرت ستخسر".

واختتم "المداورة أهم شيء في البطولات الكبيرة المجمعة. أكثر الفرق جاهزية هو من يصل للأدوار النهائية ويقاتل على اللقب، ولذلك هذا من أهم ما يقوم به المدرب".

وسحق منتخب مصر ضيفه الكاميرون بنتيجة 40-17 في المباراة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون والمغرب.

ويلعب منتخب الكاميرون مع المغرب غدا -الثلاثاء- في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما تختتم منافسات المجموعة بمباراة مصر والمغرب يوم الأربعاء 13 يوليو، في الثامنة مساء أيضا.

ويتقاسم منتخبي مصر والجزائر الوصافة التاريخية للتتويج ببطولة إفريقيا بـ 7 ألقاب لكل منهما، فيما يتصدر منتخب تونس بـ 10 ألقاب.

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