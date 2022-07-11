مباشر أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر (24) - (7) الكاميرون.. اكتساح

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - مصر أمام الكاميرون كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والكاميرون في المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون والمغرب.

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24-7.. مصر تواصل الاكتساح

مصر تفتتح الشوط الثاني بالهدف الحادي والعشرين

نهاية الشوط الأول

الكاميرون تقلص الفارق إلى 13 هدفا.. 20-7

الهوة تتسع إلى 20-6

مصر تعود إلى فارق الـ 10 مرة أخرى.. 16-6

الكاميرون تقلص الفارق 15-6

مصر توسع الرقعة إلى 15-5

12-5 لصالح الفراعنة

الكاميرون تقلص من جديد.. 11-5

11-4 لصالح مصر الآن

منتخب الكاميرون يقلص مرة أخرى.. 10-4

العاشر لمصر.. 10-3

الكاميرون تقلص مرة أخرى 9-3

مصر توسع الرقعة إلى 9-2

منتخب الكاميرون يقلص الفارق.. 7-2

7-1 الآن.. فارق 6 أهداف بعد أول 10 دقائق

6-1

منتخب مصر يواصل التفوق.. 5-1

4-1 الكاميرون تقلص الفارق

4-0.. تقدم في البداية

3-0 لصالح مصر

الثاني سريعا

1-0 لمنتخب مصر

بداية المباراة

منتخب مصر لكرة اليد أمم إفريقيا لكرة اليد منتخب الكاميرون لكرة اليد
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