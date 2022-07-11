مباشر أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر (21) - (7) الكاميرون.. بداية الشوط الثاني

أمم إفريقيا لـ كرة اليد - فوز كبير لـ غينيا على الجابون في الجولة الأولى

أمم إفريقيا لـ كرة اليد – دون مفاجآت أو عناء.. تونس تعبر نيجيريا

أمم إفريقيا لـ كرة اليد – أنجولا تكتسح زامبيا بنتيجة هائلة في مباراة الافتتاح

مواعيد مباريات اليوم الأول من أمم إفريقيا لكرة اليد.. مصر تتربص بـ الكاميرون