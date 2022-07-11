مباشر أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر (21) - (7) الكاميرون.. بداية الشوط الثاني
الإثنين، 11 يوليه 2022 - 19:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والكاميرون في المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون والمغرب.
-------
مصر تفتتح الشوط الثاني بالهدف الحادي والعشرين
نهاية الشوط الأول
الكاميرون تقلص الفارق إلى 13 هدفا.. 20-7
الهوة تتسع إلى 20-6
مصر تعود إلى فارق الـ 10 مرة أخرى.. 16-6
الكاميرون تقلص الفارق 15-6
مصر توسع الرقعة إلى 15-5
12-5 لصالح الفراعنة
الكاميرون تقلص من جديد.. 11-5
11-4 لصالح مصر الآن
منتخب الكاميرون يقلص مرة أخرى.. 10-4
العاشر لمصر.. 10-3
الكاميرون تقلص مرة أخرى 9-3
مصر توسع الرقعة إلى 9-2
منتخب الكاميرون يقلص الفارق.. 7-2
7-1 الآن.. فارق 6 أهداف بعد أول 10 دقائق
6-1
منتخب مصر يواصل التفوق.. 5-1
4-1 الكاميرون تقلص الفارق
4-0.. تقدم في البداية
3-0 لصالح مصر
الثاني سريعا
1-0 لمنتخب مصر
بداية المباراة