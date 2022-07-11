ألفيش: برشلونة لا يهتم بمن صنعوا تاريخه

انتقد داني ألفيش لاعب برشلونة السابق المعاملة التي تلقاها من النادي قبل أن يرحل خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل ألفيش عن برشلونة بعد نهاية عقده في فترته الثانية مع الفريق ليصبح لاعبا حرا بلا ناد خلال الفترة الحالية.

وقال ألفيش في تصريحات لـ "ذا جارديان": "حلمت لمدة خمس سنوات للعودة من جديد إلى برشلونة وعشت هذه اللحظة مرة ثانية، الشيء الوحيد الذي لم يعجبني هو طريقة مغادرتي".

وأضاف "منذ وصولي، أوضحت أنني لم أعد شابًا في العشرين من عمري وأنني أردت القيام بالأشياء بشكل مختلف، لكن هذا النادي أخطأ في السنوات الأخيرة".

وتابع "برشلونة لا يهتم بالأشخاص الذين صنعوا التاريخ للنادي، بصفتي مشجعًا لبرشلونة، أود أن تفعل الأشياء بشكل مختلف. أنا لا أتحدث عن نفسي لأن وضعي كان مختلفا، أنا ممتن إلى الأبد لتشافي والرئيس -خوان لابورتا- لإعادتي".

وأكمل "وجدت ناديًا مليئًا بالشباب ذوي أفكار لا تصدق على أرض الملعب، لكن يجب تحسين العمل خارج الميدان، إن العقلية مناقضة تمامًا لما بنيناه قبل بضع سنوات. كل ما يحدث في الملعب هو انعكاس لما يحدث في الخارج".

وأوضح "أنا أدعم عودة برشلونة إلى القمة، لكن الأمر معقد للغاية، كرة القدم أكثر توازنا، إنها لعبة جماعية، والنادي بعيدا عن ذلك".

وعن ارتباطه بالانضمام إلى أندية آخرى، رد ألفيش: "أنا اليوم بلا ناد، وقد ظهرت الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام، أقوم بدارسة كل شيء"

وأتم "هذه هي كرة القدم، عليك أن تتعاون مع الأشخاص الذين يريدون نفس الهدف، والذين يريدون التنافس والفوز، أريد أن أذهب إلى مكان يمكنني الفوز فيه".

ألفيش (39 عامًا) انضم إلى برشلونة في يناير الماضي بعقد لمدة نصف موسم.

وخاض ألفيش 16 مباراة مع برشلونة في فترته الثانية مع البلاوجرانا، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف.

وسبق لـ ألفيش اللعب لـ برشلونة بين 2008 و2016، وفاز معه بـ 25 بطولة في فترته الذهبية.

وخاض ألفيش إجمالًا 407 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا، وصنع 104 آخرين.

كما لعب ألفيش لـ باهيا في البرازيل، ثم إشبيلية، ولعب لـ يوفنتوس بعد رحيله عن برشلونة، ثم باريس سان جيرمان، وكانت آخر محطاته قبل العودة لـ برشلونة فريق ساوباولو البرازيلي.

ويمتلك ألفيش 124 مباراة دولية مع البرازيل وهو قائد المنتخب الأول حاليًا.

ويسعى ألفيش لمواصلة مسيرته للمشاركة في كأس العالم 2022 نهاية العام الجاري.

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