رياح التغيير مستمرة.. أندرياس بيريرا من مانشستر إلى فولام

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

أندرياس بيريرا

أعلن مانشستر يونايتد رحيل لاعبه البرازيلي أندرياس بيريرا إلى فولام الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وسيمتد عقد بيريرا لمدة أربعة مواسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن قيمة انتقال اللاعب هي 8 ملايين جنيه إسترليني مع 2 مليون إضافات و20% من البيع مستقبلا.

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بيريرا قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بعد التوقيع: "أنا سعيد جدا لوجودي هنا ولا يمكنني الانتظار لبدء الموسم مع فولام".

وأضاف "أريد أن أساعد الفريق بقدر ما أستطيع أن أكون حيث ينتمون. كان ماركو سيلفا مهمًا في الصفقة لقد تحدثت معه كثيرا وكان عاملا أساسيا في وجودي هنا".

ابن الـ26 عاما تم تصعيده للفريق الأول في مانشستر يونايتد عام 2015 وخرج معارا لأندية فالنسيا الإسباني ولاتسيو الإيطالي وفلامينجو البرازيلي.

شارك بيريرا في 75 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل خلالها خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين.

بيريرا هو ثامن الراحلين في مانشستر يونايتد الصيف الحالي بعد لي جرانت وبول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا وإدينسون كافاني وجيسي لينجارد ودين هندرسون.

وأصبح لاعب الوسط البرازيلي ثاني صفقات فولام بعد لاعب الوسط بالينيا.

الصاعد جديثا للدوري الممتاز سيبدأ موسمه بمواجهة ليفربول خارج قواعده.

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