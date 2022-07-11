خبر في الجول – فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 15:27

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود عبد المنعم "كهربا" - الأهلي وبيراميدز

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر.

وعلم FilGoal.com أن فيفا وقّع العقوبة على كهربا لعدم سداده قيمة الغرامة التي وُقّعتها عليه المحكمة الرياضية الدولية لصالح الزمالك.

وأيدت المحكمة الرياضية في وقتٍ سابق القرار الصادر في 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي بخصوص قضية محمود عبد المنعم كهربا.

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وتم تأييد ميدان الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2020 من قبل نادي الزمالك الرياضي ضد القرار الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتالي تم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

ويتحمل نادي الزمالك الرياضي 50٪ من تكاليف التحكيم و 50٪ من كهربا في كل إجراء.

وقام نادي الزمالك برفع قضية على كهربا بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والانتقال لديبورتيفو ألافيش البرتغالي ثم النادي الأهلي.

وذكر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك في وقتٍ سابق أن كهربا أمامه خيار دفع الغرامة أو التعرض للإيقاف.

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أزمة كهربا الآن تُنظر أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لاتخاذ عقوبة انضباطية ضده".

وأضاف "وذلك بعدما تخطى المدة المسموح له بها لتنفيذ الحكم النهائي من المحكمة الرياضية".

وواصل "المحكمة أرسلت الحكم إلى الاتحاد الدولي الذي منح اللاعب فترة سماح 45 يوما لسداد الغرامة لكنه لم ينفذ الحكم".

وأتم تصريحاته "والآن أصبح كهربا أمام خيارين وهما إما الدفع أو التعرض للإيقاف".

فيما صرّح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك في وقتٍ سابق: "قضية كهربا منتهية بحصول النادي على حكم نهائي وتغريم اللاعب".

وأضاف "أسمع عن أشخاص يحاولون التوسط لدى مجلس الإدارة بشأن الغرامة، وهذا أمر مرفوض".

وأوضح "غرامة كهربا ليست مسألة شخصية ليتم التسامح فيها، ولكنها أموال نادي الزمالك".

و علم FilGoal.com أن الزمالك رفض عرضين للتسوية من محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي.

وحاول محامي كهربا حل مسألة العقوبة الموقعة على اللاعب بشكل ودي، مقدما عرضين للتسوية بدفع مبلغ من الغرامة وتقسيط الجزء المتبقى.

وأصر الزمالك على تلقي كامل المبلغ نقدا وبصورة فورية.

وأرسل النادي الأبيض استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد عدم تلقيه مبلغ العقوبة لمدة 45 يوما، قبل أن يصدر فيفا قراره بإيقاف كهربا.

كهربا (28 عاما) لعب في صفوف الزمالك بين 2015 و2019، تخللها فترة إعارة لاتحاد جدة لمدة موسمين.

وتعرض كهربا للعقوبة الكبيرة بسبب انضمامه إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة الزمالك في 2019.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر مطلع العام 2020، قبل أن يلعب معارًا في الدور الثاني للموسم الماضي لفريق هاتاي سبور التركي.

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